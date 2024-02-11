【農曆新年】新年煙花匯演今晚8時舉行　海事處籲注意海上安全

▲ 2024年農曆新年煙花匯演將今晚8時在維港上空舉行。（政府新聞處）

甲辰龍年踏入第二日，2024年農曆新年煙花匯演將今日（11日）晚上8時，在維多利亞港上空舉行，暌違4年再度與市民共賀新春。海事處提醒市民，出海觀賞匯演時須注意海上安全。

今年煙花匯演的主題為「龍年百業旺、盛世中華強」，歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花彈。市民可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等港九多個地方，觀賞到煙花綻放的壯觀場面。

海事處提醒市民，出海觀賞匯演時，家長或成年人須照顧同行的兒童，確保他們全程穿着救生衣；船長需備有一份乘客和船員名單，以備不時之需。啟航前，乘客應了解船上緊急出口和救生衣的擺放位置，和穿着救生衣的方法；船隻切勿超速、超載。

政府早前提到，為籌備3月份大型戶外藝術裝置展覽「teamLab：光漣」，添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）部分草坪、通道及觀景台已暫停開放，由於開放的公共空間有限，市民應盡量前往其他地方，以避免過度擠擁及不能進入的情況。

警方亦表示，彌敦道、天星碼頭、文化中心及星光大道一帶，一向會有大量人群聚集，建議市民可考慮到西九龍文化區、漆咸道南及尖東海濱一帶觀賞，又提醒市民紅磡海濱有工程進行，未能開放作為觀賞區。各區詳細封路及交通安排可看【相關報道】。

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責任編輯：梁薾心