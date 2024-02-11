【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象

▲ 麥玲玲師傅。（資料圖片）

麥玲玲師傅點評屬鼠龍年運程，指屬鼠者今年算相當不錯，因為老鼠跟龍本身是好朋友，當跟太歲是好朋友時做事自然更順利，加上有代表領導才能的吉星「將星」照著，從事紀律部隊，例如是警察、消防員等，或擔當領導階層的屬鼠者，今年算是發展到管理才能。

至於今年的凶星，有「白虎星」、「披頭星」、「飛簾星」及「天雄星」。其中，「白虎星」是無理取鬧的女性，女性同事或女性老闆都會對屬鼠者較挑剔；「披頭星」則代表披頭散髮，屬鼠者今年不適合改變形象，大家未必接受得到；「飛簾」及「天雄」均是小凶星，只要注意運動安全及小心容易受傷，自然就可以平平安安。

麥玲玲建議屬鼠者使用貔貅掛飾或擺件，有利運財招福。

屬鼠出生年份： 1936年

1948年

1960年

1972年

1984年

1996年

2008年

2020年

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