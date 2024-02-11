  • 19°C
香港時間 : 2024211日 (週日) 12:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象

社會 11:16 2024/02/11

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

麥玲玲師傅。（資料圖片）

麥玲玲師傅點評屬鼠龍年運程，指屬鼠者今年算相當不錯，因為老鼠跟龍本身是好朋友，當跟太歲是好朋友時做事自然更順利，加上有代表領導才能的吉星「將星」照著，從事紀律部隊，例如是警察、消防員等，或擔當領導階層的屬鼠者，今年算是發展到管理才能。 

至於今年的凶星，有「白虎星」、「披頭星」、「飛簾星」及「天雄星」。其中，「白虎星」是無理取鬧的女性，女性同事或女性老闆都會對屬鼠者較挑剔；「披頭星」則代表披頭散髮，屬鼠者今年不適合改變形象，大家未必接受得到；「飛簾」及「天雄」均是小凶星，只要注意運動安全及小心容易受傷，自然就可以平平安安。

麥玲玲建議屬鼠者使用貔貅掛飾或擺件，有利運財招福。

屬鼠出生年份：

  • 1936年
  • 1948年
  • 1960年
  • 1972年
  • 1984年
  • 1996年
  • 2008年
  • 2020年

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【新年交通】尖沙咀人頭湧湧　港鐵尖沙咀站多個出口關閉
18:24 2024/02/10
【新年交通】尖沙咀人頭湧湧　港鐵尖沙咀站多個出口關閉
【龍年花車】李家超：welcome the Year of the "Loong"　推介旅客品嚐港式奶茶及菠蘿油
今日 00:45
【龍年花車】李家超：welcome the Year of the "Loong"　推介旅客品嚐港式奶茶及菠蘿油
【農曆新年】新年煙花匯演今晚8時舉行　海事處籲注意海上安全
今日 10:51
【農曆新年】新年煙花匯演今晚8時舉行　海事處籲注意海上安全

你可能感興趣

【新年交通】尖沙咀人頭湧湧　港鐵尖沙咀站多個出口關閉
18:24 2024/02/10
【新年交通】尖沙咀人頭湧湧　港鐵尖沙咀站多個出口關閉
【龍年花車】李家超：welcome the Year of the "Loong"　推介旅客品嚐港式奶茶及菠蘿油
今日 00:45
【龍年花車】李家超：welcome the Year of the "Loong"　推介旅客品嚐港式奶茶及菠蘿油
【農曆新年】新年煙花匯演今晚8時舉行　海事處籲注意海上安全
今日 10:51
【農曆新年】新年煙花匯演今晚8時舉行　海事處籲注意海上安全
消防員 麥玲玲 運動 紀律部隊 生肖

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

著數優惠︱Ant Bank PayLater推全年淘寶優惠　新用戶獲$100通用券+每月$30購物優惠
著數優惠︱Ant Bank PayLater推全年淘寶優惠　新用戶獲$100通用券+每月$30購物優惠
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間04:05）
減肥成果｜男子婚後暴肥致「四高」　遵飲食兩原則+每周行山　1年激減110磅只想多謝1人
減肥成果｜男子婚後暴肥致「四高」　遵飲食兩原則+每周行山　1年激減110磅只想多謝1人