【十二生肖龍年運程】李丞責：屬牛者多行善積德可逢凶化吉　橫財到臨不妨小試牛刀

▲ 李丞責師傅。（資料圖片）

李丞責師傅點評屬牛龍年運程，稱屬牛者今年有「福德」及「天德」坐鎮，只要多守德行、多作善舉，便能獲上天庇蔭，逢凶化吉；加上有「福星」入命，橫財到臨，不妨小試牛刀，說不定可在抽獎遊戲中成為幸運兒。

不過，李丞責提醒，不宜整天抱着僥倖之心胡亂投機，特別要注意金錢及財物損失，網上理財也要小心，最好減少金錢轇轕，避免借貸事宜，因有機會追討失敗。

另外，屬牛者今年有「玉貴星」，龍年若能以誠信待人，自能得到貴人襄助。而玉貴指珍貴寶玉，意味本年行運因素將部分與名貴玉石、珠寶首飾等有關，對從事相關行業人士很有利，日常多佩戴亦有助增強自身運勢，有心投資珠寶首飾者，更可把握機會；在房產物業上進行保養和粉飾，亦將帶來財富增值可能。

屬牛出生年份： 1937年

1949年

1973年

1985年

1997年

2021年

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