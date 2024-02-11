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【新年交通】運輸署提醒今晚只有東鐵綫來回金鐘及羅湖站延長服務

社會 12:37 2024/02/11

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運輸署提醒今晚只有東鐵綫來回金鐘及羅湖站延長服務。（資料圖片）

運輸署今日（11日）提醒市民及旅客，今晚只有東鐵綫金鐘站往羅湖方向，及羅湖往金鐘站延長服務，其他港鐵綫及接駁的公共運輸服務將維持原有服務時間。因此於延長服務時間乘搭東鐵綫的乘客，應預早計劃接駁安排。

另外，柯士甸道過境巴士總站的佐敦至皇崗口岸短途跨境巴士路線的站點，將於今晚8時至午夜12時，臨時遷移至香港西九龍站外的匯民道。設於會展站的灣仔至皇崗口岸短途跨境巴士路綫站點，亦將於今午約4時30分起，暫停使用至道路重開，臨時總站將設於軒尼詩道近修頓中心。

運輸署又提醒，初一至初五（10至15日）每日凌晨12時至上午6時30分，非持有落馬洲/皇崗口岸封閉道路通行許可證（許可證）的跨境私家車不可行走該口岸，持有其他口岸許可證的跨境私家車必須改用深圳灣口岸過境。

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責任編輯：梁薾心

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