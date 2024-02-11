【農曆新年】陳茂波︰新春盛事已成香港品牌　各區年宵市場今年特別旺

▲ 陳茂波在除夕到維園年宵市場，跟擺設攤檔的年青人交流，亦買了他們充滿創意的賀年產品。（陳茂波網誌圖片）

甲辰龍年，金龍飛躍。財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌，指本港一系列賀歲活動已舉辦多年，成為了香港品牌，也為旅客提供了甚具本地特色的新年節目，並祝市民龍馬精神、身體健康、財源廣進、萬事勝意。

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陳茂波指，每年新春佳節都是與親友歡聚的重要節日，商場店鋪、大街小巷都洋溢著過年的熱鬧氣氛。而今年各區年宵市場人氣特別旺，乾貨和小吃攤位都熱鬧回歸，當中不少是中學所設攤位，由學生主理，售賣充滿創意的新產品，主打各種以龍年生肖為主題的公仔和擺設，及融入了生活元素的文創產品，讓逛年宵市場的朋友有更多選擇。他說同學們表示銷情很理想，充分展示了匯合創意和緊貼市場需求是產品成功銷售的方程式。

陳茂波亦稱，節慶盛事是讓親友相約歡聚的好機會，也是刺激消費的好時點。昨晚的新春花車巡遊和匯演，以華麗具特色的花車和多元藝術表演，為一連串龍年新春盛事打響頭陣，非常精彩；今晚亦將有煙花匯演，流光幻彩的煙火和美麗的維港夜景交相輝映，令人期待；未來兩天還分別有農曆新年賽馬和賀歲盃。他形容上述一系列賀歲活動已舉辦多年，成為了香港的品牌，也為旅客提供了甚具本地特色的新年節目。

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陳茂波又說 ，他於歲晚去到觀塘的公共屋邨探訪長者家庭，為他們帶上一些生果、蛋卷和自家製的蘿蔔糕、芋頭糕，輕鬆閒話家常、互相祝福；又到旺角一間非牟利機構營運的安老院舍，探訪院舍內的一些基層獨居長者宿友，為他們送上一些賀年食品和小禮物，並寫了一些揮春，與一眾老友記相互問候，希望新一年社會有更多關懷、正能量和開心積極氛圍，一同齊心努力拼經濟、謀發展，共同迎來更美好的生活。

另外，陳茂波提到，周三（14日）是農曆新年後的首個工作日，也是西方情人節。中環皇后像廣場花園將展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，必定成為情人節和元宵佳節的打卡熱點。

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責任編輯：梁薾心