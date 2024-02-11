【十二生肖龍年運程】李居明：屬龍搵錢機會多　才藝出眾受注目

▲ 李居明師傅。（李居明fb）

李居明師傅點評屬龍龍年運程，肖龍朋友今年是金輿進財太歲年，值太歲且「辰辰自刑」，加上「金輿祿」和「玉宇」入命，搵錢機會多，是十二生肖中唯一得此天賜良財，值得恭喜；加上「華蓋」出現，必定才藝出眾，受人注目。

凶星方面，「劍鋒」、「伏屍」主血光之災，旅遊駕車要份外小心，忌參與任何危險活動；遇「黃旛」亦忌開市。

李居明又指，屬龍者自刑，容易自招愛情煩惱，加上行「華蓋」，龍男工作搵錢至上，對拍拖結婚意欲降低，龍女則容易孤芳自賞，但文化人屬例外。

至於健康運，他稱，太歲年必有一險，易有血光之險，一刀之災，亦要小心白事。生於秋冬天的肖龍朋友 ，緊記下半年要多用紅色、電暖氈補火。

屬龍出生年份： 1928年

1940年

1952年

1976年

1988年

2000年

2012年

2024年

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5