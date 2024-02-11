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【十二生肖龍年運程】司徒法正：屬蛇今年行好運能進步　惟是非多有理說不清

社會 13:44 2024/02/11

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司徒法正師傅。（司徒法正fb）

司徒法正師傅點評屬蛇龍年運程，稱肖蛇人士來到龍年，吉星較多能為帶來好運與進步，且更有利於男性及早上出生的蛇人。屬蛇者今年人際關係亦相對較好，擴展人際網絡對個人發展有積極影響。

不過，屬蛇者今年在外貌和打扮方面，可能會更加注重，或會花費較多金錢購買衣服、化妝品等；也將會有較多是非口舌問題出現，且好多時會有理說不清，也沒有找到合適傾訴對象，從而倍感孤單；另需注意交通意外。

司徒法正形容今年對屬蛇言是充滿機遇和挑戰的一年，建議捉緊事業發展機會，謹慎管理財務，注意處理好感情關係和健康問題。

屬蛇出生年份：

 

 

  • 1929年
  • 1941年
  • 1953年
  • 1965年
  • 1977年
  • 1989年
  • 2001年
  • 2013年

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