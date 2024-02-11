  • 22°C
香港時間 : 2024211日 (週日) 15:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十二生肖龍年運程】雲文子：屬馬異性緣源源不絕　注意騎牛搵馬將錯失良緣

社會 14:11 2024/02/11

分享：

分享：

熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

雲文子師傅。（資料圖片）

雲文子師傅點評屬馬龍年運程，說肖馬之人今年整體運程有「先弱後強」之象，上半年因自信心不足，易因挫折令情緒飄忽，加上「拖延症」作祟，陷入原地踏步狀態，至下半年運勢漸見起色，一洗頹風，重拾勇氣和自信，展翅飛翔。而今年健康無大礙，卻較易受鼻敏感影響，心肺較弱。

事業運則柳暗花明，上半年進展緩慢，加上公司庸碌主管，做決策時總是模稜兩可，工作力不從心，令職涯發展漸漸目標模糊，建議把心思轉至持續提升自身的工作能力之上；下半年運勢逆轉，工作運漸露曙光，大有機會突破樽頸。

桃花運方面，屬馬者異性緣源源不絕，但注意勿讓「騎牛搵馬」愛情觀發酵，或大玩曖昧自私的愛情遊戲，不但有損運勢，到最後更或錯失良緣。

至於財運，雲文子稱，肖馬朋友今年財運薄弱受阻，理財觸覺亦相對弱，要加倍小心網購騙案，可能遇上破財消災之事，故除了小心保管財物，高風險投資項目可免則免，亦不宜過於倉卒地開展新投資計劃，強調沒有任何博彩意外之財。

雲文子建議，屬馬者穿戴圓珠、圓形圖案或飾物增運；增運顏色為紅色和綠色。        

屬馬出生年份：

 

  • 1930年
  • 1942年
  • 1954年
  • 1966年
  • 1978年
  • 1990年
  • 2002年
  • 2014年

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象
今日 11:16
【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象
【十二生肖龍年運程】李丞責：屬牛者多行善積德可逢凶化吉　橫財到臨不妨小試牛刀
今日 11:46
【十二生肖龍年運程】李丞責：屬牛者多行善積德可逢凶化吉　橫財到臨不妨小試牛刀
【十二生肖龍年運程】屬虎財運居首位　蘇民峰：宜乘勢積極搵錢
今日 12:02
【十二生肖龍年運程】屬虎財運居首位　蘇民峰：宜乘勢積極搵錢
【十二生肖龍年運程】屬兔犯太歲易病破財　七仙羽：切忌做生意
今日 12:23
【十二生肖龍年運程】屬兔犯太歲易病破財　七仙羽：切忌做生意
【十二生肖龍年運程】李居明：屬龍搵錢機會多　才藝出眾受注目
今日 13:22
【十二生肖龍年運程】李居明：屬龍搵錢機會多　才藝出眾受注目
【十二生肖龍年運程】司徒法正：屬蛇今年行好運能進步　惟是非多有理說不清
今日 13:44
【十二生肖龍年運程】司徒法正：屬蛇今年行好運能進步　惟是非多有理說不清

你可能感興趣

【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象
今日 11:16
【十二生肖龍年運程】麥玲玲：屬鼠者今年相當不錯　惟不宜改變形象
【十二生肖龍年運程】李丞責：屬牛者多行善積德可逢凶化吉　橫財到臨不妨小試牛刀
今日 11:46
【十二生肖龍年運程】李丞責：屬牛者多行善積德可逢凶化吉　橫財到臨不妨小試牛刀
【十二生肖龍年運程】屬虎財運居首位　蘇民峰：宜乘勢積極搵錢
今日 12:02
【十二生肖龍年運程】屬虎財運居首位　蘇民峰：宜乘勢積極搵錢
敏感 遊戲 愛情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月11日 時間12:05）
農曆新年2024︱大年初二10大禁忌　做錯一件事隨時全年被上司針對
農曆新年2024︱大年初二10大禁忌　做錯一件事隨時全年被上司針對