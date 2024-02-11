【十二生肖龍年運程】雲文子：屬馬異性緣源源不絕　注意騎牛搵馬將錯失良緣

▲ 雲文子師傅。（資料圖片）

雲文子師傅點評屬馬龍年運程，說肖馬之人今年整體運程有「先弱後強」之象，上半年因自信心不足，易因挫折令情緒飄忽，加上「拖延症」作祟，陷入原地踏步狀態，至下半年運勢漸見起色，一洗頹風，重拾勇氣和自信，展翅飛翔。而今年健康無大礙，卻較易受鼻敏感影響，心肺較弱。

事業運則柳暗花明，上半年進展緩慢，加上公司庸碌主管，做決策時總是模稜兩可，工作力不從心，令職涯發展漸漸目標模糊，建議把心思轉至持續提升自身的工作能力之上；下半年運勢逆轉，工作運漸露曙光，大有機會突破樽頸。

桃花運方面，屬馬者異性緣源源不絕，但注意勿讓「騎牛搵馬」愛情觀發酵，或大玩曖昧自私的愛情遊戲，不但有損運勢，到最後更或錯失良緣。

至於財運，雲文子稱，肖馬朋友今年財運薄弱受阻，理財觸覺亦相對弱，要加倍小心網購騙案，可能遇上破財消災之事，故除了小心保管財物，高風險投資項目可免則免，亦不宜過於倉卒地開展新投資計劃，強調沒有任何博彩意外之財。

雲文子建議，屬馬者穿戴圓珠、圓形圖案或飾物增運；增運顏色為紅色和綠色。

屬馬出生年份： 1930年

1942年

1954年

1966年

1978年

1990年

2002年

2014年

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