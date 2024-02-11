【美斯失場】曾俊華坦言有份叫回水　憂盛事提升至政治層面影響香港國際聲譽

▲ （左起）曾蔭權與曾俊華上周日一同觀看國際邁阿密對港聯表演賽。（曾俊華fb）

阿根廷球王美斯在上周日（4日）舉行的國際邁阿密對港聯表演賽缺陣，引發球迷及港府不滿，要求主辦單位「回水」。主辦單位日前發聲明表示將退回一半門票費用。前財政司司長曾俊華當日亦有入場，與好友、前特首曾蔭權一起觀賽，他今日（11日）在fb坦言，當日亦是大叫「回水」的一員，對美斯沒上場感非常失望，但同時提醒這類糾紛如動輒演變成政治事件，對香港的國際聲譽有害無益。

曾俊華指，上周日表演賽下午4時才開始，但自己「好神心」，提早在2時多已經入場，而當時半個大球場已坐滿人，「難得美斯再來香港，況且這次可能是我最後一次，可以親眼看他在球場上演出，所以一早已安排好」，又指認為門票價錢相當貴，但難得有機會與香港朋友一同參與，感到很幸運。

曾俊華續稱，當日跟好友、前特首曾蔭權和其妻子一起觀賽，而曾蔭權本身很喜歡觀看球賽，故當日看得很投入；並指出坐在他們四周的觀眾，很多都操普通話，相信他們特別由內地來，希望一睹美斯的風采。

曾俊華形容，比賽展開前有Gareth T、姜濤和Anson Lo表演暖場，接着見到「萬人迷」碧咸現身；上半場港隊在輸一球情況下入波，大家心情都非常興奮，同時熱切期望美斯可在下半場出場踢幾腳，「觀眾好早就開始大叫Messi！Messi！」豈料到下半場，後備球員出來熱身，仍未見美斯起身，大家開始覺得不對勁。而到完場前10分鐘，美斯仍然 身穿出外套和大眾一起睇波，包括他在內的觀眾終於大叫「回水！」

曾俊華坦言，賽前沒想過美斯會否落場，更沒有想過他一句聲也沒有出，跟在場絕大部份美斯擁躉一樣，覺得非常失望，形容雖然主辦單位最後決定向觀眾退還一半票價，令球迷沒有那麼「谷氣」，但無法彌補看美斯落場獻技的遺憾。

他又提到，表演賽原是香港非常支持和喜歡的盛事，但最後於噓聲下收場，更演變成國際事件，「好事變壞事」，認為現象近年屢見不鮮，但擔心如果每次將事件提升至政治層面，會無可避免影響香港的國際名聲， 因為要多作留意。

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責任編輯：梁薾心