【十二生肖龍年運程】蘇民峰：屬羊留意腸胃問題　有女貴人相助

▲ 蘇民峰師傅。（資料圖片）

蘇民峰師傅點評屬羊龍年運程，指雖然肖羊朋友不是犯太歲，但今年是腸胃疾病流行年，要特別留意腸胃問題，尤其肖羊；生於農曆3、6、9、12月；出生於1至3時、7至9時（不論上午或下午）的人士，若上述三項全中，容易腸胃有問題；但若只是肖羊，則略為小心便可。

蘇民峰稱，屬羊者今年吉星有「太陰」，代表有女貴人之助，無論上司、拍檔、下屬是女性的話，都有幫助。

凶星則有「囚獄」，是普通是非星，故肖羊朋友雖則排名不算好，桃花只排第9、運氣排第10，但只代表 其他人比自己好少少，不算特別差，故今年在工作上或較辛苦，但都有少少著數或得著。

屬羊出生年份： 1931年

1943年

1955年

1967年

1979年

1991年

2003年

2015年

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