【十二生肖龍年運程】屬猴小心官非訴訟　楊天命：與人相處謹慎勿多言

▲ 楊天命師傅。（楊天命fb）

楊天命師傅點評屬猴龍年運程，稱今年有「三台」吉星，屬於「逢凶化吉」之星，象徵地位升遷。打工一族若能好好把握此吉星帶來的機會，加倍努力，事業將可更上一層樓。

凶星方面則有「官符」，主官非訴訟，輕則涉違例抄牌、亂拋垃圾，重則被官司糾纏，肖猴朋友今年在 「八字配五行批命」中同時所得的「命運符號」屬於「運旺」抑或「運弱」而定。

另有「五鬼」，主小人是非，亦含有罹患疾病及耗財之意，務必要小心言行，注意身體健康，亦要謹慎理財；「孤虛」阻隔貴人助力的凶星，令人感覺孤立無助，屬猴者應提醒自己不要愁城自困，自然能運隨心轉。至於 「指背」乃「小人是非」之星，須慎防被別人之暗箭所傷，待人接物宜謹慎、勿多言。

屬猴出生年份： 1932年

1944年

1956年

1968年

1980年

1992年

2004年

2016年

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