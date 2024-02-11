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【預防罪案】蕭澤頤：全港僅安裝2千部閉路電視不夠　或設人臉識別技術

社會 15:51 2024/02/11

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警務處處長蕭澤頤。（資料圖片）

政務司副司長卓永興早前公布，計劃今年內在全港安裝2,000部閉路電視，用作預防罪案。警務處處長蕭澤頤今日（11日）在一個電視節目表示，最快下月安裝，又指全港只有2,000部閉路電視並不足夠，將來會安裝更多閉路電視，以有效提升治安、防止違法行為，包括違反國家安全。他亦指，閉路電視不排除設人臉識別技術，但市民毋須憂慮私隠問題，強調警方一定會依照現有法例處理。

蕭澤頤出席一個電視節目時表示，今年會在全港安裝2,000部閉路電視，主要放在不同地區的罪惡黑點，或較多人群聚集的地點，3月會先安裝615部，至年底完成所有安裝。暫未決定閉路電視的紀錄保存期，將參考海外做法。

被問到閉路電視會否加入人臉識別技術，蕭澤頤指，不排除有關可能性，認為科技能幫助執法等工作，強調市民不用憂慮有關私隱等問題，因警方會諮詢個人資料私隱專員公署，且安裝及使用閉路電視均會跟足現有法例。

至於會否貼標示提醒市民閉路電視正在錄影，他稱，會諮詢個人資料私隠專員公署，亦不認為貼相關標示會令執法大打折扣，「市民不會因看見相關標示，就嘗試避開閉路電視、作違法行為。」

另外，對於基本法23條諮詢文件，提及延長被捕未起訴人士的羈押期限，蕭澤頤表示，根據過往經驗，由於案件複雜性、防範有關人士潛逃等，可能有需要考慮延長羈押時間，但強調細節仍有待敲定，歡迎市民提出意見。

被問及立法23條後會否放寬示威條件，他則稱，市民的示威權利和自由一直不變，警方要視乎國家安全和公共安全兩大因素，決定是否發出不反對通知書。

去年騙案破案率為11.9%，與前年相若，蕭澤頤解釋，騙案破案率低是因近年很多人使用社交媒體或在網上投資及購物，海外騙徒利用網上平台，不受地域限制犯案，增調查難度。他透露今季將會研發虛擬資產交易的追蹤技術，能追蹤資金流向，以盡快攔截資金，同時適用於境外資金追蹤。

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責任編輯：梁薾心

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