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【十二生肖龍年運程】屬雞經歷生離死別　李丞責宜及早辦妥化煞儀式

社會 15:34 2024/02/11

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李丞責師傅。（李丞責fb）

李丞責師傅點評屬雞龍年運程，指肖雞朋友今年在健康方面有「飛刃」，需小心突發事件引致的損傷，留意交通意外、道路阻塞，包括飛行的危險。日常提高警覺，增強應變能力，才可減少手忙腳亂的情況出現。

李丞責稱，屬雞者今年有「死符」凶星，需要因過度消耗或受傷，而休養一段時間；亦指可能需要經歷生離死別，不論遠親或家中小動物也有機會牽連。若能應驗在擋煞物件上，可能反而是好事。有需要人士宜盡早辦妥化煞儀式、誠心祈福，並從風水角度達到催吉避凶的效果。

另外，有凶星「小耗」，此星可指身體出現小耗損，肖雞人士應該多調理身體，遵循健康生活。

屬雞出生年份：

  • 1933年
  • 1945年
  • 1957年
  • 1969年
  • 1981年
  • 1993年
  • 2005年
  • 2017年

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