【十二生肖龍年運程】屬狗有機會升職加薪　麥玲玲：需非常小心人際關係

▲ 麥玲玲師傅。（資料圖片）

麥玲玲師傅點評屬狗龍年運程，指屬狗的朋友來到龍年要有心理準備，由於沖太歲，在十二生肖當中是變化最多，但有吉星照著，而有「國印星」代表掌管權力的帥印，故升職加薪都沒有問題。

不過，麥玲玲強調要非常小心人際關係，因為除了有代表困難重重的「欄桿」凶星，還有代表困得罪重要人物的「歲破」、大破財星「大耗」，所以今年投資盡量要保守一點。而「豹尾」就是踏到豹的尾巴被咬一口，所以今年是容易得罪人的一年。

麥玲玲說，沖太歲不一定差，最重要是所謂宜動不宜靜，能夠多點走動，不要停留在一個地方，如果從事的工作需要四圍走動，今年都尚算可以。

在犯太歲年份最好配戴平安飾物，而屬狗者今年是適合配戴馬形及虎形飾物保平安。

屬狗出生年份： 1934年

1946年

1958年

1970年

1982年

1994年

2006年

2018年

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