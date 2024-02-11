【農曆新年】農曆新年煙花匯演維港兩岸上演　李家超：有信心香港今年龍騰飛躍

▲ 年初二維港煙花匯演。（朱永倫攝）

農曆新年煙花匯演將於今晚（11日）8時，在維多利亞港上空上演，以「龍年百業旺 盛世中華強」為主題，分為8幕，共發放23,888枚煙花，歷時約23分鐘。

匯演有不少寓意吉祥喜慶的煙花效果，例如第2幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，象徵財源滾滾；第8幕則有「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，祝願市民今年賺個盆滿缽滿。

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特首李家超出席煙花匯演晚會致辭時指，今年農曆新年，是香港全面復常後的首個春節，而今晚維港新春煙花匯演，更是相隔5年再度舉辦，標誌着香港在新的一年將會龍騰飛躍，花開富貴，再創高峰。

他續指，全港市民和來自世界各地的旅客，都可在維港兩岸觀賞到萬紫千紅、璀璨奪目的煙花，為春節錦上添花，感謝香港各界慶典委員會贊助是次煙花匯演。

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李家超又稱，匯演主題是「龍年百業旺 盛世中華強」，承載着港人對龍年的美好祝願。龍代表吉祥和活力，有信心香港在龍年會龍騰四海，把握好「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，在國際舞台上閃爍生輝，創造更繁榮昌盛的未來。

他亦提到，香港的賀歲活動精彩紛呈，繼昨晚國際花車巡遊匯演打響頭炮後，今晚是維港煙花匯演，接下來是農曆新年賽馬日、賀歲盃，加上全港各區的新春活動等，將會為香港在新一年全力拼經濟、拼發展、惠民生，揭開豐盛的序幕，祝願國家富強昌盛，香港百業興旺，市民家肥屋潤、龍精虎猛。

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責任編輯：梁薾心