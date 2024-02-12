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【香港劍擊】張家朗首奪花劍大獎賽金牌　江旻憓重劍世界盃分站奪金

社會 11:41 2024/02/12

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張家朗在花劍大獎賽都靈站決賽擊敗捷克對手，首奪大獎賽金牌。（法新社資料圖片）

香港劍手張家朗首次奪得花劍大獎賽金牌。他在都靈站過關斬將，先後淘汰了隊友吳諾弘，丹麥、意大利、埃及和美國代表，決賽對陣捷克的祖賓尼治，張家朗最後以15：11取勝，在之前兩次大獎賽屈居亞軍後，首奪金牌。

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本港時間周一（12日）凌晨於都靈花劍大獎賽4強戰中，張家朗一度落後美國劍手伊堅11：14，其後連追4分，以15：14大逆轉勝出，殺入決賽。張家朗在金牌戰面對捷克的卓賓尼治，大部分時間採取進攻，最終以15：11力壓強敵，贏得冠軍殊榮。

張家朗以往只奪得兩面大獎賽銀牌及1面銅牌，今次「成就解鎖」首度在大獎賽封王，這也是他今年首項個人賽錦標，對上一次得獎是去年11月的世界盃伊斯坦布爾站，當時得到銀牌。

至於女子重劍世界排名第一的江旻憓，昨晨（11日）女子重劍世界盃巴塞隆那站決賽，以12：11險勝南韓的宋世羅。

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記者：陳麗娜

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