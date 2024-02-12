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【賀歲馬】新春賽馬六合彩發放1.38億元彩金　10元一注獨中三T正獎贏1,800萬元

社會 12:14 2024/02/12

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新春賽馬六合彩發放1.38億元彩金，10元一注獨中三T正獎贏1,800萬元（馬會圖片）

甲辰龍年伊始，香港賽馬會今日、大年初三（12日）在沙田馬場舉行《農曆新年賽馬日》，當日下午3時30分前，在沙田或跑馬地馬場的入場人士均可獲贈「招財筆」一支，亦有機會贏取指定24K包金擺件一份。同場設有醒獅表演及騎師向觀眾拜年，亦有藝人胡楓、薛家燕、吳業坤及周吉佩現場獻唱。此外，新春期間賽馬及六合彩將發放合共1.38億元大賞。

馬會今日將動用三T儲備，將三T多寶推高至1,100萬元，估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而今天的四重彩及四連環合併彩池亦會加入200萬元多寶儲備，於第7場及第11場賽事各注入100萬元多寶。

六合彩新春金多寶攪珠將於2月14日（星期三）舉行，若以10元一注獨中，頭獎基金估計可高達1.18億元。

今日賀歲馬共11場賽事，頭場於下午12時30分開跑，焦點為第8場的賀年盃（下午4時05分），沙田馬場於早上10時30分開放入場。當日上午10時至下午3時提供免費穿梭巴士服務由黃大仙港鐵站（正德街D2出口）前往沙田馬場。

綜合匯演暨開幕儀式將於上午11時15分在馬匹亮相圈展開。財政司司長陳茂波將親臨出席開幕儀式。

藝人胡楓、薛家燕、歌手吳業坤與中年好聲音1的周吉佩將亮相沙田馬場綜合匯演，為現場馬迷獻唱多首金曲；此外，場內亦安排醒獅表演及騎師拜年賀新歲。

中年好聲音2歌手安雅希、顏米羔及劉可於賽事期間，在公眾席鄰近「好賞食」的地面投注大堂舞台上獻唱賀歲樂曲。

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責任編輯：陳麗娜

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