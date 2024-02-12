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【新年交通】吐露港公路往大埔、林錦公路交通繁忙　【不斷更新】

社會 16:21 2024/02/12

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(資料圖片)

龍年伊始，本港多區舉行新春慶祝活動，路面狀況隨時有異動，TOPick為大家緊貼運輸署最新消息，讀者出門前謹記留意交通情況。

 【16：21】

較早前因交通意外而於大埔公路　–　沙田嶺段近九龍水塘實施的單線雙程行車措施現已取消。

較早前因交通意外而封閉的吐露港公路(往九龍方向)近運頭塘邨的慢線現已解封。

以下路段的交通繁忙：

  • 吐露港公路（往大埔方向）近大埔濾水廠
  • 林錦公路（來回方向）近林村

【15：47】

因交通意外，吐露港公路（往九龍方向）近運頭塘邨的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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【14：24】

據運輸署了解現時港珠澳大橋珠海口岸一帶交通繁忙（珠海/澳門方向），呼籲駕駛者盡早規劃行程。

【12：12】

大埔公路 – 沙田段（來回方向）近沙田馬場的交通繁忙。

為配合警方於站外的人潮管制措施，黃大仙站A出入口暫時關閉，署方呼籲市民使用其他出入口。

港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。署方呼籲，市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

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記者：陳麗娜

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