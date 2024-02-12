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【12星座龍年運程】牡羊投資有斬獲　金牛職場獲貴人幫助

社會 13:39 2024/02/12

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(iStock圖片)

甲辰龍年伊始，以下是12星座的龍年運程，當中牡羊財運不錯，投資有斬獲；而金牛職場獲貴人幫助。

牡羊座：

下半年可積極理財，有助於達到財務目標，不過要小心借貸問題。財務上經歷不尋常的變化，上半年可能在投資上有所斬獲，或是學到新技術而帶來更多財富。

有機會出現新的工作機會，事業上有突破性的轉變，並且能得到多方面的支持；建議在上半年找時間進修，提升自己的實力，在下半年抓緊改變的機會。

上半年或許會感到孤獨無助，但只要確立目標，就能在下半年產生更多的能量，遇到挑戰須不畏困難，努力克服。感情上出現不確定性與變動，要花更多時間處理情感的疑慮，並確保與伴侶間有足夠的理解與溝通。

金牛座

上半年有機會晉升、調薪或轉換新工作等，若能態度積極就可獲得貴人幫助。下半年也要維持正向態度，好好表現自己，即能創造出成就。

在尋找資金、解決債務上有好的進展，與國外相關的投資比較有機會獲利，但要小心在交際應酬上花費太多。下半年須努力減少不必要的支出，有空檔的話該想辦法盡可能地存錢。

在感情運勢恐經歷一些波折，並且面臨重要抉擇關頭，也因為做了這些決定，能讓自己接下來的腳步更為穩健與實際。上半年受到木星與天王星影響，出現新的愛情，下半年則要持續溝通，在感情中取得更多共識，整體戀情將往更堅實與成熟的方向發展。

雙子座：

職場上將面對挑戰與不確定性，要有耐心與毅力來面對。事業上若要取得重大進展，下半年要提升對自己的信心，遇事也要下定決心。

由於工作上出現突發情況，並會有額外的開支，故日常必須多注意財務狀況，只要與家人相處和睦、工作上維持效率，將可增加額外收入，補足交際活動的開銷。留意感情方面的花費，也不要輕易替別人還債。

保持靈活的想法，才能面對感情中的變化；維持真誠與穩定，才能讓感情成長與深化。單身者有機會遇到新的戀愛機會，可多多參加朋友間的交流活動，不過下半年關係上容易有變動。

巨蟹座：

感情生活有變化及穩定，雖然面臨感情上的挑戰，但撐過去彼情感便會昇華。財運上因為積極工作帶動薪資顯著提升，身旁的朋友就是財務上的貴人，但不可輕易與人「合夥」，否則容易發生資金問題。投資理財千萬不能衝動，如果沒有考慮清楚或投資觀念不正確，會讓難得迎來的財務好運付諸流水。

獅子座：

職場生活非常穩定，很難脫離舒適圈，對更換工作不太有利。上半年偏財運不錯，下半年容易因為人際關係花費過多，甚至影響收入，因此要在債務和投資上多方面規劃，以免遇到突如其来的財務問題，導致肩頭壓力過重。

感情上出現變化，但也是難得的機會，可以更深入地了解自己的感情需求。 此外，要特別注意處理家庭事務與家人的聯繫，保持良好的溝通，否則容易發生誤會。 下半年可能會發生「異動」，與舊同事、舊情人或新貴人分開。

處女座：

改變個人形象並增加專業度，就能在職場上產生正面影響，調整一下生活的環境，也有助於工作上產生好的發展，只要能夠維持，年末有升官加薪的機會，甚至進一步拓展事業版圖。有空多往郊外走走，感受大自然的能量，緩解工作上的壓力。

因為提升了自信，會出現額外的賺錢機會，但要留意合資或共同資產問題，太信任別人反而易招損失。建議妥善處理人際關係，將能發展出更豐富的事業財。

感情上想追求穩定與承諾，容易有積極的愛情，但須記得一定要理性，如果想讓關係昇華，必須採取行動確立情感連結，不能一直活在幻想中。有伴侶者會有暗桃花現身，不可帶著輕浮的心態面對，以免引火自焚。

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