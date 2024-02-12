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【賀歲馬】近8.8萬人入沙田馬場創疫後新高　全日總投注額達17.6億港元

社會 19:12 2024/02/12

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《農曆新年賽馬日》今天大年初三（2月12日）在沙田馬場舉行。全日共有11場賽事。今日賽事吸引了接近8.8萬人入場，是自2019年後新高；全日的總投注額達17.6億港元。

馬會行政總裁應家柏表示，今天的農曆新年賽馬日兩個馬場入場人數較去年多，現場氣氛十分熾熱，很多觀眾觀看完最後一場賽事才離開。投注額較去年少，是與整體經濟大環境有關，也受到其中一場賽事的出賽馬匹數目較少所影響。

財政司司長陳茂波出席在馬匹亮相圈舉行的綜合匯演暨開幕儀式，與一眾馬會高層為醒獅點睛，並欣賞精彩的醒獅表演；一眾騎師隨後向現場馬迷拜年，祝願市民財源廣進，全年興旺。

今天有超過4000名內地旅客入場，一位來自廣州的旅客表示，他是第一次來到沙田馬場親眼目睹精彩的香港賽馬賽事，十分難忘。該旅客又表示，馬場內熾熱的氣氛和熱情的觀眾，令他留下深刻印象，期待將來可以再來香港欣賞賽馬。

今天入場人士均可獲贈「招財筆」一支及即揭即賞抽獎卡一張。馬場公眾席廣場設置「財來運起桃花園」巨型賀年裝置，吸引大批市民拍照留念，場內多個位置更設有大型風車，祝願市民龍年運轉乾坤。馬會參與大年初一新春國際花車巡遊匯演後的花車，今天也移師沙田馬場展出，讓市民打卡。

全日舉行11場賽事，焦點是第8場的賀年盃，最後由蔡約翰訓練、潘頓策騎的「紅運帝王」勝出。

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