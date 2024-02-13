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【騙案】視像通話拜年隨時受騙　方保僑：叫對方遮臉、做表情辨真偽

社會 11:43 2024/02/13

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視像通話拜年隨時受騙，方保僑指叫對方遮臉、做表情辨真偽。（資料圖片）

近日有騙徒利用人工智能的「深度偽造」（Deepfake）技術，假扮特首或海外大公司的財務總監拍攝短片；更有騙徒偽冒影像與一間跨國公司香港分行的職員進行視像會議，前後騙去2億港元，成為消委會十大消費新聞之一。有資訊科技專家指，隨科技進步，騙徒的行騙方法越來越成熟，更難辦別真偽，市民需要保持警覺，不要接聽陌生的視像電話。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早（13日）在電台節目表示，「深偽技術」起初對電腦要求高，但隨科技進步騙徒已輕易使用該技術，形容「騙徒同我哋一齊成長緊，唔係得我哋識用ChatGPT，佢哋就唔識用AI」，呼籲市民提防不知名的視像來電。

他又稱，大眾較難利用公眾人物在網上的片段，讓機械學習而造假，如果突然有人來電要求視像對話，「一年有幾何真喺有人視像打嚟？除非有海外親友」，強調假來電會在接通後已在錄影，然後再偽造，呼籲市民須小心。

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他指出，早前網上流傳很多人工智能歌手的唱歌影片，若連唱歌都能冒仿，要偽冒他人說話也只是時間問題，以往可能來電、短訊有機會是虛假，現在連親眼看到的事物都有可能是假的，市民會感到無所適從。

被問有何措施可以監管，方保僑表示，現階段很難做到，建議市民在一般視像通話上如感到懷疑，可以叫對方遮臉、做表情等辨別真假，「但如果係你老闆叫你開會，唔通話老闆我懷疑你係假嘅」，故特殊情況又較難處理，而在早前的2億騙案中，相信騙徒是相當熟悉該公司運作才能做到。

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