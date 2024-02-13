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黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照

娛樂 12:46 2024/02/13

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熱門 美斯 新手爸媽 會員有獎 農曆新年2024 狀王之王 高才通 金像奬2024 中一面試 區區有好校 名校專區

黃心穎與丈夫早前到馬爾代夫旅行。

黃心穎在去年12月與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，升呢成為黎太，婚後夫妻十分恩愛，最近黃心穎與丈夫到了馬爾代夫旅行慶祝她的生日，以及再次蜜月旅行。

心穎近日已不時在個人IG分享旅程照片和短片，日前，黃心穎再上載夫妻這次溫馨旅遊短片，並寫道：

去年嘅九月終於扚起心肝學游水、跟住學潛水。。。令到今次嘅旅程可以完全咁享受呢個地方。潛入大海所見到嘅一切一切、真係好壯觀！有一種莫名嘅感動、特别係見到海龜嗰一刻。多謝教我游水嘅山楂、教我潛水嘅堅sir。And thank you my better half for always encouraging me to try new things and to do better.新的一年、繼續衝破恐懼、繼續學習。亦祝大家新的一年、有新的突破。

心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材

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心穎公開蜜月房間

從片中可見，她與丈夫享受陽光與海灘，十分盡與，當中更穿三點式曬太陽、玩水的片段派福利。

此外，夫婦二人在夕陽下於海灘共進晚餐，非常浪漫。同時，心穎還公開蜜月房間，從片中所見她非常愉快，十分幸福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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