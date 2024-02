黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照

▲ 黃心穎與丈夫早前到馬爾代夫旅行。

黃心穎在去年12月與RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)結婚,升呢成為黎太,婚後夫妻十分恩愛,最近黃心穎與丈夫到了馬爾代夫旅行慶祝她的生日,以及再次蜜月旅行。

心穎近日已不時在個人IG分享旅程照片和短片,日前,黃心穎再上載夫妻這次溫馨旅遊短片,並寫道:

去年嘅九月終於扚起心肝學游水、跟住學潛水。。。令到今次嘅旅程可以完全咁享受呢個地方。潛入大海所見到嘅一切一切、真係好壯觀!有一種莫名嘅感動、特别係見到海龜嗰一刻。多謝教我游水嘅山楂、教我潛水嘅堅sir。And thank you my better half for always encouraging me to try new things and to do better.新的一年、繼續衝破恐懼、繼續學習。亦祝大家新的一年、有新的突破。

心穎公開蜜月房間

從片中可見,她與丈夫享受陽光與海灘,十分盡與,當中更穿三點式曬太陽、玩水的片段派福利。

此外,夫婦二人在夕陽下於海灘共進晚餐,非常浪漫。同時,心穎還公開蜜月房間,從片中所見她非常愉快,十分幸福。

