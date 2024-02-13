【農曆新年】年初三錄114萬人次出入境　南下內地客多北上港人3.6萬

▲ 年初三錄114萬人次出入境，南下內地客多北上港人3.6萬。（王韻青攝）

昨日（12日）大年初三「赤口」，根據入境處統計數據，全日有超過114.4萬人次經各口岸出入境，其中超過57.6萬人次入境，另有56.7萬人次出境。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 福田口岸對出不乏拖喼港人的身影。（王韻青攝） ​​​​​​​

昨日出境以陸路口岸最繁忙，當中羅湖使用率最高，超過10.6萬人次；其次為落馬洲支線及港珠澳大橋，分別有10.3萬人次及9.4萬人次，另有各超過5萬人次經深圳灣及西九龍高鐵離開本港。

至於入境方面，內地訪客達18.5萬人次，佔比逾3成。整體而言，最多人由羅湖口岸入境，達11.7萬人次，其次為落馬洲及深圳灣口岸，分別有10.2萬人次及7.5萬人次；高鐵西九龍則有6.6萬、香園圍4.2萬。

單計羅湖、落馬洲支線、深圳灣、西九龍高鐵及香園圍5個主要陸路口岸，共有36.6萬港人北上及40.2萬內地客次南下。南下內地客超越北上港人3.6萬。

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記者：陳麗娜