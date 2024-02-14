【西九文化區】西九3月國際文化高峰論壇　逾20文藝翹楚演講

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（王韻青攝）

西九文化區將於3月舉辦一連2日的香港國際文化高峰論壇，為香港藝術月揭開序幕同時，展現西九推動香港發展成為中外文化藝術交流中心的決心。除了故宮博物院和法國凡爾塞宮兩項文化遺產外，全球40大博物館中（以參觀人次計算），若包含M+在內，將有至少9間博物館的代表出席論壇，逾20位文藝界翹楚亦會擔任講者，西九更會與逾20間重量級文藝機構簽訂合作協議。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀料同場將有多達2,000人，並形容很高興各地文藝代表撥冗出席，反映他們重視跟香港合作；又說本港近年積極推動文化產業，相信不會再被稱為「文化沙漠」，「我們不會失禮，軟硬件均達世界級水平。」

香港國際文化高峰論壇將於下月25至26日舉行，不但是首個由西九文化區舉辦的大型國際文化峰會，亦是本港自去年初全面通關後，舉辦的最大型文化論壇，估計現場同時最多容納約2,000人；且將安排網上直播，料有數千至約1萬名全球觀眾。

論壇主題為「跨文化 越時代」，旨在促進文化知識與前思維的碰撞。大會將在論壇開幕前一晚（24日）於香港故宮舉行歡迎晚宴；25日上午在戲曲中心辦開幕典禮暨座談討論，下午再在M+舉行兩場分別關於數碼化承諾和界限的專題討論；26日於香港故宮進行的兩場專題討論則會探討「創新與變革：全球化世界中的博物館詮釋 」及「協作與分享之新方法：從國際視角出發 」。

與20全球藝機構 簽合作協議

與會者可參與專屬導賞團，暢遊西九藝術公園、M+、香港故宮、大館；又可參觀ART BASAL預展、欣賞康文署「藝術@維港」；25日晚更能參與「M+大派對」，跟在港文藝界人士交流聯繫，預計將有3,000多人參加，按年增約千人。

馮程淑儀指，是次論壇充分利用西九的「場地優勢」，於3個世界級場館舉行，並共邀得逾20位來自來自11個國家和地區，最頂尖文化藝術機構的重量級代表擔任講者，包括法國凡爾賽宮和特里亞農國家博物館館長館長Laurent Salomé、英國大英博物館館長（暫任）Mark Jones等，可謂星光熠熠。

由她親自主持的開幕座談，更將有被譽為英國倫敦百多年來最具野心、投資金額最高的項目EAST BANK；日本瀨戶內海的「藝術之島」直島；澳洲史上最大規模文化基建項目墨爾本藝術區；及卡塔爾文化區的代表，共同探討文化區如何帶動城市的社會及經濟轉型。

馮程淑儀又提到，西九將在論壇期間，與逾20間具影響力的全球文博和表演藝術機構簽訂合作協議，包括泰特現代美術館、巴黎國立畢加索藝術館等，當中涵蓋日後合辦展覽或巡展、表演藝術節目巡演、人才交流培訓等；且將與京劇院合作弘揚中華文化和戲曲。

她形容，十分高興全球五大洲的著名文博藝術機構積極響應、撥冗遠道來港，不但是對西九文化區在國際社會影響力的重要肯定，亦感到他們很看重跟香港發展長期合作關係，彰顯和確定香港作為中外文化交流中心和世界級文化樞紐的地位。

設施續落成 軟硬件均達世界級

她亦說，香港過去被稱為「文化沙漠」，但西九設施自2019年起陸續落成，演藝綜合劇場更將於2026年完工；加上大館等歷史建築相繼被活化、香港藝術館擴建重開，愈來愈多人因本地文化到訪，「我們不會失禮，無論硬件或軟件，甚至是員工專業層次，均達世界級水平，相信沒有人會再說香港是沒有文化涵養的地方。」

至於未來會否再辦類似論壇，她說雖然舉辦國際大型峰會論壇，是最有效吸引全球文藝界代表親身來港感受的方法，但未來可考慮舉辦口road show，把本地表演藝術、展覽等推廣到世界各地，不一定要沿用同一形式。

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記者：梁薾心