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【西九文化區】展覽走向世界助文化產業化　《大狀王》明年北上巡演

社會 00:00 2024/02/14

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西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（王韻青攝）

港府近年大力支持文藝創意產業發展，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀強調，除非是高雅藝術，文化藝術不應跟社會和商業經濟脫軌，「文化區成為一個平台，讓其他經濟活動貼上來一起做」，正思考如何量化文化藝術帶來的經濟效益；而推動本地策展的展覽走向世界，正是本地文化產業化方向之一。

文藝與社會經濟　不應脫軌

文化產業可多方面推動經濟，馮程淑儀指，按世界旅遊協會報告，每10名旅客便有4人在決定旅遊目的地時，查看當地有沒有博物館及歷史遺址，此趨勢更正席捲亞洲，如去年ART BASAL吸引約8萬全球觀眾，「城市有標誌性文化區，文藝項目不再分散，自然可吸引旅客。」3月是香港藝術月，全城均有文藝活動，馮程淑儀希望用藝術串連盛事經濟，指文藝界漸漸成功透過文化藝術，重塑香港形象和品牌，向外展示城市軟實力。

她續指，推動本地策展的展覽走向世界，亦是文化產業化方向之一。M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，去年移師西班牙畢爾包古根漢美術館展出，約3個月已破紀錄有58.6萬人參觀，今年將前往葡萄牙，若其他博物館有興趣可再商討，西九會憑對展覽的知識產權收費。她透露將於6月舉辦的「貝聿銘：人生如建築」已落實巡迴展出，包括前往上海，相信法國、美國等之後會商議合作；音樂劇《大狀王》明年亦會北上內地巡演。

港助外國展覽　尋找內地合作方

她又稱，發展文創產品不但有助製造收入，亦能透過旅客把本地文化精髓帶到全世界。另提到外國博物館很重視亞洲市場，香港可擔任超級聯繫人，替外國展覽尋找適合的內地合作方。

場地文化氛圍對經濟也有幫助，馮程淑儀說西九場地租出非常激烈，公私營機構以至名牌均愛在西九辦活動，原因是客戶追求體驗，租借會展或酒店舉辦產品發佈會欠特色，而西九藝術展亭正可包場使用，「他們生意改善，我們亦有租金收入。」

她亦說拍賣行富藝斯的亞洲新總部選擇落戶西九文化區大樓，佔6層樓面，是看中了西九氣氛跟一般商業大樓不同，且可在西九舉辦不同展覽時，趁機拍賣相關作品，發揮協同效應；並提到香港藝術品拍賣市場超蓬勃，位列全球第2，僅次於紐約。

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記者：梁薾心

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