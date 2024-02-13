胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　保釋等候上庭：不會再犯

▲ 胡鴻鈞

歌手胡鴻鈞（Hubert）近日惹官非，上月底在內地返港時在九龍高鐵站，被海關人員搜出身上及行李有逾百支加熱煙。

據報道指，現年33歲的胡鴻鈞在上月底於廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》，同場有陳慧嫻、草蜢、呂方和許秋怡等歌手，活動後返港，卻在九龍高鐵站被海關人員搜出身上及行李有百多支加熱煙因此被控。

現時，胡鴻鈞保釋等待上庭，不過暫未影響到他的工作，繼續為TVB劇集《執法者們》開工，同時亦接春茗活動，稍後並到澳洲登台。

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▲ 胡鴻鈞

他回覆傳媒稱自己是幫朋友購買，對加熱煙在香港的法律規定認知不多，以為可以帶入香港。他表示會汲取教訓，未來不會再犯。

港府於2022年4月底全面禁售電子煙，當中包括禁止入境旅客進口這些「另類吸煙產品」。根據《2021年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》(第371章)，條例禁止任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者最高可被罰款50,000元和監禁6個月。

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