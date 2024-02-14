【西九文化區】M+及香港故宮今年辦7個特別展　預計2023/24年度吸逾400萬人次訪客　

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（王韻青攝）

隨著香港疫後全面通關踏入第二年，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀透露，西九兩間博物館今年𥅽舉辦7個特別展覽，估計在2023/24年度將錄得逾400萬人次訪客，超越上年度數字。她又提到，據知名藝文媒體《The Art Newspaper》2022年調查，若以參觀人次計算，M+為全球第18大最受歡迎博物館，香港故宮則排名第82，且正在上升。

本年度訪客人次 料逾400萬

M+今年會舉辦3個特別展覽，包括3月與法國國家圖書館共同策劃「黑白：攝影敘事」展覽，展出逾250幅法國國家圖書館收藏的珍貴黑白照片，及30多幅M+館藏，作品出自逾170位國際知名攝影師手筆；6月舉辦首個貝聿銘大型回顧展「貝聿銘：人生如建築 」；9月則舉辦中國頂尖時尚藝術家郭培作品主題展覽。

至於香港故宮，3月舉辦圓明園大型展；6月有法國18世紀宮廷服飾展；9月推中華文明探源展；12月則有中法主題展覽。西九表演藝術處今年亦新增「西九家FUN藝術節」，推出逾150場活動，年尾又有「西九音樂節」。

馮程淑儀稱，西九文化區在2022/23年度錄得約400萬訪客人次，若單計算去年1至12月，香港故宮已有125萬人次，M+則270萬人次；表演藝術約40萬人次。而2023/24年度仍未完結，兩間博物館將辦多個特別展覽，加上早前「凝視三星堆──四川考古新發現」破紀錄達約23萬入場人次，有信心最終訪客人次將超越上年度，並帶來收益；又稱M+為全球第18大最受歡迎博物館，香港故宮排名則正在上升。

冀連繫現代生活 吸青年到訪

她亦提到，遊客在兩間博物館的訪客佔比，自通關後一直上升，目前佔6至7成，當中4至5成為內地客，海外客佔2成；約3成則是港人。而M+觀眾平均年齡18至45歲，香港故宮則較受年長觀眾歡迎，未來盼透過讓古代事物連繫現代生活，及探討廁所文化產業在社會數碼轉型下的發展方向，以吸引更多年輕人到訪。

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記者：梁薾心