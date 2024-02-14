【西九文化區】西九現金流料明年中耗盡　馮程淑儀：最壞打算續借錢

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（王韻青攝）

西九文化區管理局財困未止，2022/23年錄7.18億元基本營運赤字，去年向政府提交救亡方案，包括容許西九把部分住宅項目業權，由「只租不賣」改為容許出售，以換取資金。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，現金流料於2025年中耗盡，據了解政府聘請了顧問就方案作獨立研究，相信現時還在進行中，故仍正等待回覆。她希望政府盡快給予答覆，因一個展覽由籌辦到開放最少需時2至3年，管理局需決定是否與合作方簽約，強調「愈快愈好。」

馮程淑儀稱，目前西九籌款，特別是企業贊助相當成功，已由2021/22年的2,700萬元，增至2022/23年的1.97億元，有信心本年度維持相若；M+和香港故宮的成本收回率，更分別達46%及44%，媲美世界不少知名博物館。

惟營運香港故宮每年需花費約4億元，當中舉辦展覽佔逾2億元，還要支付保險費、燈油火蠟、人工等，即使成功籌得1億元，加上賣票及租借場地所得收入，管理局仍要補貼一半開支，目前主要靠借錢度日，亦正努力創造收入。

被問及有否準備後備方案，馮程淑儀說最壞打算是繼續借錢，但形容「真的未見過一間文化機構，全靠借錢度日，多地博物館全有政府資助，成數可高達8成，但西九文化區卻是零。」

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記者：梁薾心