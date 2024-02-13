【賀歲盃】賀歲盃相隔5年大球場復辦　大批球迷預早排隊入場觀看

▲ 闊別香港5年的賀歲盃將於今晚（13日）在香港大球場舉行，吸引大批球迷預早排隊入場觀看。（陳靜儀攝）

闊別香港5年的賀歲盃將於今晚（13日）在香港大球場舉行，吸引大批球迷預早排隊入場觀看。是次賽事特別邀請由「意大利金童」迪比亞路、托迪、李華度及大衛韋拿等組成的「世界明星隊」上場，與「香港明星隊」對決。

賀歲盃將於下午5時，在大球場上演。下午2時許，大球場外已經大排長龍，有大批球迷預早排隊入場觀看；警方亦架起鐵馬維持秩序。

▲ 闊別香港5年的賀歲盃將於今晚（13日）在香港大球場舉行，吸引大批球迷預早排隊入場觀看。（陳靜儀攝）

「世界明星隊」中，共有7名世界盃得主，包括「意大利金童」迪比亞路（Alessandro Del Piero）、「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）、前歐洲及世界足球先生、巴西名將的李華度（Rivaldo）、「西班牙神射手」大衛韋拿（David Villa）、「西班牙鐵衛」佩奧爾 （Carles Puyol）、「世界盃功臣」馬特拉斯（Macro Materazzi），以及曾於98年偕球王施丹奪得世界盃的「法國名宿」羅拔皮利斯（Robert Pires）。

至於「香港明星隊」亦將派出香港足壇名宿山度士、前港足中鋒「陳7」陳肇麒、香港經典黃金組合「左倫右李」李健和及歐偉倫、「兩代鋼門」范俊業及葉鴻輝等。

▲ 警方亦到場維持秩序。（陳靜儀攝）

賀歲盃為香港足球總會的傳統足球賽事，一般在農曆初一至初四舉行，早年因疫情停辦，是次相隔5年再度舉行。主辦單位亦已邀請男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）及柳應廷（Jer）在賽前表演。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷