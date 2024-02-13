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萬千星輝頒獎典禮2023丨「最佳男主持」周奕瑋被嚴刑逼供　許文軒終極澄清與麥美恩緋聞

娛樂 16:11 2024/02/13

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（左起）娛樂新聞台四大元祖主播周奕瑋、潘盈慧、麥美恩、許文軒。

無綫娛樂新聞台專訪昨晚（2月12日）大年初三播出四大元祖主播專訪，兩位元祖級主持周奕瑋（Jarvis）、麥美恩（Mayanne）在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》分別奪得最佳男女主持獎項，為娛樂新聞台爭光。

現役主播許文軒（Edmond）及潘盈慧（阿盈）為慶祝好友得獎，四人到了海景餐廳邊歎好西，邊大談入行經歷，並輪流爆秘密互相「傷害」，足見友誼深厚。

萬千星輝獎典禮2023丨麥美恩分享奪最佳女主持感受　不介意頒獎給緋聞男友許文軒

（左起）潘盈慧、周奕瑋、麥美恩、許文軒。

許文軒麥美恩互窒

談到Mayanne和Edmond這對緋聞情侶從不避嫌，Jarvis遂主持上身追問二人相識經過，女方透露初相識時男方曾傾訴自己失戀，Jarvis聞言即一語中的：「佢想溝你呀？！佢從來冇同我講分手。」

其後再問為何兩人不是對方杯茶，Mayanne直指Edmond是「煩人」，比女人更「娿哿」；Edmond則難忍Mayanne異性多：「佢咁多仔，我唔鍾意多男仔朋友嘅女仔。」

Jarvis被爆表裏不一？

近年成為金牌司儀並被指勇奪最佳男主持實至名歸的Jarvis，雖然已算主持界老手，但就被爆原來面對大騷或做節目時仍有緊張時刻，並會做出𢱑手及玩弄頭髮兩個小動作；之後談及結婚話題時，Jarvis竟不自覺地即席「示範」相關動作，場面搞笑。

幕後人員要求眾人指出最毒舌的一人，Jarvis再次成為被攻擊對象，Jarvis對此反擊：「呢啲唔係毒舌，係轉數快，你哋冇就唔好咁啦。」

阿盈和Mayanne繼而笑指Jarvis是雙面人，表面和諧做「Yes Man」，背後卻向眾人呻到樹葉都落埋！

適逢新春，當然要講好說話！講完一輪壞話，大家互相祝福對方，Edmond祝願同樣入行多年的資深主持阿盈能擁有個人節目：「因為成日覺得阿盈默默做默默做，大家都忽略咗佢，我覺得係時候要睇到阿盈嘅光芒。」Mayanne則祝願阿盈終有一日能奪最佳女主持寶座。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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