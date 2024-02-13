【23條立法】教育局將更新公民科等內容　蔡若蓮：教師可率學生訪問律政司長及保安局長

▲ 教育局局長蔡若蓮稱，不會特意就23條立法開設新學科。（資料圖片）

《基本法》第23條正進行立法公眾諮詢，教育局局長蔡若蓮接受電台訪問稱，指23條立法後，教育局不會特意開一個新學科，只會更新現行課程内容，舉例會在高中公民與社會發展科，更新有關「一國兩制下的香港」單元內容，主要目的幫助學生建立守法價值觀，但局方不會要求老師研習香港法律，無計劃在新教師入職《基本法及國安法》測試加入23條相關考核。

去年施政報告提出展開「愛國主義教育」，蔡若蓮指，基本法23條立法後，現有中小學課程內容會與時並進，例如高中公民科部分單元包括「一國兩制下的香港」及「改革開放以來的國家」內容將按新法例更新。

蔡若蓮亦指，學生在不同學習階段，有不同認知能力，要學的東西都不同，中小學生主要是建立守法價值觀 ，知道自己正在守甚麽法例，至於大學生甚至是修讀法律系的學生，就要認識得深一些。

目前教師入職前須通過《基本法及國安法》測試，蔡若蓮稱，不會加入23條考試，不會要求老師研習香港法律，形容教師並非法律專家，不預期教師會懂得回答舉例指「亂過馬路」及「駕駛扣分制」等相關問題，如學生對23條有問題，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司司長及保安局局長。

蔡若蓮又指，無必要過分揣測23條立法後會否再有學生及教師移民潮，指面對學齡人口下降，有學校需要考慮合併或停辦，教育局亦正處理下學年小一統一派位結果，屆時會知悉獲派「0班小一」的小學數量，但如學校在自行收生情況不理想，要靠統一派位收齊學生都比較困難。

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責任編輯：馮琪雅