【區議會】履職監察指引要求1個月內申報利益　北區3議員逾期未上載申報表

▲ 新一屆區議會在1月1日宣誓就任。(資料圖片)

新一屆區議會在1月1日宣誓就任，至今上任已逾一個月。為完善地區管治，港府訂立了《區議員履職監察制度指引》，其中要求區議員上任1個月內申報利益，並於2月1日顯示於各區區議會網頁，但截至今日，北區區議會仍有3名區議員的申報表未有上載。

民政事務總署回覆傳媒查詢稱，所有區議員已向當區區議會秘書提交個人利益登記表格，各區區議會秘書處正處理相關表格，陸續上載至相關區議會網頁，供公眾瀏覽，並預計日內全部完成，但未有回應如何處分逾期交利益申報表的區議員。

3名暫未見利益申報資料的北區區議員包括身兼立法會議員和打鼓嶺鄉事委員會主席的陳月明、新界社團聯會理事長譚鎮國、及周天意。

陳月明：資料有誤需重新遞交

陳月明回應傳媒查詢時指，早於截止限期前已提交利益申報，惟後來發現資料有誤，需要重新遞交，然而正值農曆新年假期，料需待本月14日或以後，才能再提交，民政處亦知悉事件。

西貢區6議員疑一個月限期內未交申報表

另外，西貢區議會有6名區議員疑未能於一個月限期內填交利益申報表，當中更有4名區議員遲至2月8日才填寫申報表格，包括邱浩麟、施杉杉、莊雅婷和溫啟明、而靳彤彤的填報日期為2月1日、上述5人均屬民建聯、新民黨陳志豪填報日期則為2月5日。

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記者：戴朗希