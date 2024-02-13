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【賀歲盃】球迷穿上心儀球隊球衣捧場　迪比亞路皮利斯賽前到觀眾席為球迷簽名

社會 17:45 2024/02/13

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一眾「世界明星隊」球星在開賽前亦有到觀眾席與球迷互動，為他們簽名。（陳靜儀攝）

闊別5年的賀歲盃已於下午5時（13日）在香港大球場開賽，不少球迷下午3時許已經入場，等候一眾球星，場面熱烈。一眾「世界明星隊」球星在開賽前亦有到觀眾席與球迷互動，為他們簽名。

現場不少球迷穿上心儀球隊的球衣捧場，一睹偶像風采；亦有人高舉球衣，以示支持，氣氛高漲。世界明星隊球星包括「法國名宿」羅拔皮利斯（Robert Pires）、「意大利金童」迪比亞路（Alessandro Del Piero）等，在開賽前亦有到觀眾席與球迷見面、在球衣上簽名。而「香港明星隊」成員、前港足中鋒「陳7」陳肇麒，賽前亦有到觀眾席向球迷打招呼及為他們簽名。

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同場亦有不少Mirror成員江燁生（Anson Kong）及柳應庭（Jer）的粉絲，到場舉起燈牌、應援紙牌支持偶像。

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陣容

世界明星隊：迪比亞路﹑托迪、馬達拉斯、李華度、大衛韋拿、摩連迪斯、文迪達、佩奧爾、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、施維斯達、祖利奧施薩、大衛占士

香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫

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記者：梁凱婷

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