【急症室收費】社協憂加價影響基層長者求醫意欲　長者：若加至300、500元不會去

▲ 社區組織協會及老人權益聯盟今日舉辦基層長者訴求論壇，提出八大新年願望，包括「改善普通科門診，一人一家庭醫生」。(狄志遠fb圖片)

政府研提高急症室收費，社區組織協會擔心影響基層長者求醫意欲，促擱置急症室加價建議，建議加強普通科門診服務。有基層長者指，如果急診室加價，日後未必再前往求醫。

社區組織協會及老人權益聯盟今日舉辦基層長者訴求論壇，提出八大新年願望，包括「改善普通科門診，一人一家庭醫生」。不少長者都反映普通科門診難約，迫於無奈要去急症室。有一位婆婆表示，「加至300、500元的話，對於我們長者而言，我就一定不會去。」

醫療衞生界立法會議員林哲玄認為以打擊濫用作為加價的理據說不通，加價也未必能收回成本，即使要加價，也要讓市民有多一個選擇，如增加夜診服務名額。他支持「一人一家庭醫生」的意見，指出現時血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓的人士可獲政府資助，由自選的家庭醫生長期跟進，認為應該讓所有人均註冊家庭醫生，並考慮資助長者看家庭醫生。

社會福利界立法會議員狄志遠：

你加多少才能收回成本，又令到我們覺得能控制得到不會濫用，我看不到有這個效果，我覺得是斂財的做法，多年來醫療加費都無法減低輪候時間。

狄志遠續指，來年繼續爭取全面照顧者支援，包括設立高危照顧者資料冊，照顧者津貼，情緒支援，職場友善政策；改善私院質素，檢視人手不足問題。

社協又建議，放寬照顧者津貼的申請資格，增加暫託及資助院舍宿位，提供護老者津貼，以及推動長者就業友善政策，例如將有薪病假四日限制放寬至一日。

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責任編輯：區綽彥