【情人節】旺角花墟檔主稱人流少於去年　緊接農曆新年及北上消費潮料致生意挫逾3成

▲ 不少男士今日預先到旺角花墟購買鮮花。（曾秋文攝）

明日（14日）是情人節，不少男士預先訂購鮮花。有到旺角花墟店主稱，今年鮮花來價比去年微升，惟買花人流少於去年，個別店主料鮮花銷情按年下跌多達三分之一，認為與今年情人節緊接農曆新年，加上不少港人北上消費等有關，部分花束更要減價促銷。

有男士豪擲逾5,000元買36支玫瑰

在旺角花墟經營花店40年的伍小姐表示，今年情人節的鮮花銷情比去年至少下跌三分之一，她認為，由於今年的情人節緊接農曆新年，部分市民還在放假，加上很多港人北上消費，在內地買情人節的花束比香港還要便宜，所以花店今年沒有提高花價，部分花束甚至要降價促銷。直至今午4、5時左右，全日最高營業額的是1位熟客用了5,000多元購買1束36支的玫瑰花。

另1位花店負責人葉小姐表示，由於今年鮮花來價錢較去年上升了少許，加上情人節在新春節日期間，有部分寫字樓及工廠還未開工，所以減少了送貨訂單，而且很多港人去了外地旅行及國內消費，所以今年營業額估計比去年下跌1至2成。

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往年情人節花店外泊滿車 旺角花墟人流冷清

不少男士今日預先到旺角花墟購買鮮花，其中李先生在用了900元選購1束28支的紅玫瑰送給拍拖2年的女朋友，他表示，今年鮮花價錢較去年差不多，又指往年情人節花墟外泊滿車輛，今年人流感覺少了一些，估計很多人去外地旅行尚未返港。

梅先生則用了680元購買1束10支玫瑰花，準備明天送給結婚年多的妻子，他感到花價與去年差不多，但整個花墟顯得有些冷清，往年情人節前夕幾乎所有店外都泊滿車，到處都水洩不通，與今年的情況有明顯分別。

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記者：曾秋文