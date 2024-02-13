【賀歲盃】世界明星隊勝香港明星隊7比3　李華度、韋拿梅開二度

▲ 世界明星隊最終以7：3擊敗香港明星隊。（陳靜儀攝）

「意大利金童」迪比亞路、托迪、李華度及大衛韋拿等領軍的「世界明星隊」，下午5時在香港大球場與「香港明星隊」踢賀歲盃，吸引逾2萬名球迷入場。比賽節奏明快，有多次攻門，上半場世界明星隊領先香港明星隊4球，最終以7：3勝出。

賽事不設換人限制，世界明星隊全部17名球員先後落場，對比港隊出現較多攻勢。開賽10分鐘，佩奧爾直傳予迪比亞路落底傳中，由李華度射入，率先打開紀錄。托迪其後於21分鐘，在禁區右角接應李華度分球，隨即右腳踢入龍門，領先至2：０。27分鐘更由文迪達單刀殺入禁區，推過范俊業後笠射入網，出現第3個入球。

▲ 賽事不設換人限制，世界明星隊全部17名球員先後落場。（陳靜儀攝）

上半場補時階段，李華度在禁區內右側背向龍門，轉身起腳，墜入球門右側上方死角，攻入個人第2個入球，協助世界明星隊半場領先4：0。

換邊後，香港明星隊的梁振邦在禁區內補射入網，協助港隊「破蛋」。

63分鐘，多次起腳無果的韋拿在禁區頂接應一記傳送並起腳射門，省中蘇偉泉入網，取得入球。75分鐘，皮利斯乘港隊門將葉鴻輝出迎，將球笠射入網，令世界明星隊領先至6：1。77分鐘，香港明星隊翼鋒李康廉在禁區左側接應直傳，轉身燙射遠柱破網，再取得一個入球。

僅2分鐘後，韋拿接應皮利斯短傳，在禁區頂再一次起腳射入，梅開二度，將比數擴大至7：2。

81分鐘，托迪施遠射，球僅掠過網頂，由安基斯「壓哨」單刀射入，為球隊攻入第3球。最終世界明星隊以7：3擊敗香港明星隊，全場攻入共10個入球。

行政長官李家超亦有到場觀戰及為賽事頒獎，並在半場時到更衣室與雙方球員見面。

陣容

世界明星隊：迪比亞路﹑托迪、馬達拉斯、李華度、大衛韋拿、摩連迪斯、文迪達、佩奧爾、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、施維斯達、祖利奧施薩、大衛占士

香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫

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記者：梁凱婷