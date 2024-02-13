【農曆新年】尖沙咀廣東道名店外約百人排隊　有人需輪候半小時才能入內

▲ 尖沙咀廣東道名店外約百人排隊，有人需輪候半小時才能入內。曾秋文攝

記者今日（13日）傍晚時分，到尖沙咀廣東道一帶名店觀察，發現大部分名店門外都排滿人龍等候進場，一間傳統名店門外約有百人排隊，有人表示需輪候半小時才能入內購物。廣東道兩旁及天星碼頭人流亦非常暢旺，很多遊客都手持行李箱及購買得來的戰利品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一位來自湖北的旅客李先生表示，來港4天旅行，暫時花了萬多元購物，主要是衣服及一些日用品， 覺得香港的農曆年氣氛一般，一些旺區例如尖沙咀及旺角還可以，他們湖北的商店在農曆年大多數休息很多天，但今日到廣東道一帶名店都照常營業。他自己會多來港消費， 因為對香港的產品信譽有信心 。

另一位深圳旅客潘小姐表示，她與家人一行4人來港兩天，今日趁最後一日來廣東道名店選購一個約值2萬元的手袋，稍後會到區內晚膳然後乘高鐵返回內地，她表示今年香港的農曆年氣氛不錯，可能是政府有多項活動舉辦的原故。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：曾秋文