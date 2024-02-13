【美斯失場】消委會接獲逾1,300宗相關投訴　料買「黃牛」球迷難獲退款

▲ 球王美斯（中）。消委會指，至今接獲逾1,300宗相關投訴，預料Tatler Asia於3月中前會公布退款安排。（資料圖片）

阿根廷球王美斯隨球會國際邁阿密訪港進行表演賽時，未能上陣，引起球迷及港府不滿，主辦單位Tatler Asia最終宣布退款一半。消委會指，至今接獲逾1,300宗相關投訴，預料Tatler Asia於3月中前會公布退款安排，並提醒消費者就算未有保留門票，憑交易紀錄亦可獲退款，但相信買「黃牛」的球迷難以獲得退款。

截至周一，消委會共接獲1,368宗涉及表演賽的投訴，總金額約947萬元，最多1宗涉及超過8.2萬元。

接逾1300投訴 涉947萬

消委會總幹事黃鳳嫺指，主辦單位Tatler Asia曾考慮舉辦另一活動或贈送特別紀念品予球迷，但最終認為退款最直接，亦最能安撫球迷，預料3月中前會公布退款安排。她又指，現時退款只針對官方渠道購票，一定要有清楚交易紀錄才可獲退款，意味購買「黃牛」票的球迷很大機會無法退錢。

黃亦解釋，根據以往經驗未必會全數退款，並舉例指若有巨星來港辦演唱會或因不同原因未能出場，旅客來港捧場時旅費都未必能退，因為當中或涉及旅遊體驗、探親等因素，若加入賠款安排，就會難以處理或調停，故一般而言退款不會包括旅費。

黃又表示，電子消費全都有電子交易紀錄，包括信用卡號碼、購買日期及帳單等，能幫助消費者證明交易紀錄。她又指，主辦方應在售票前，清楚告知消費者取消或延後風險，讓他們衡量清楚才購買。

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記者：梁凱婷