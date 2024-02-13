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【大學排名】哈佛13連稱冠THE聲譽排名　本港3大學排名跌

社會 21:14 2024/02/13

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香港大學在THE「世界大學聲譽排名」下跌至第61至70位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）最新「世界大學聲譽排名」今日（13日）出爐，美國哈佛大學連續13年稱冠全球，本港則有5間大學上榜，惟其中3間排名下跌，香港大學在全球排第61至70位，按年跌約10位，理工大學及城市大學亦險跌出全球200大。

THE今日公布2023年世界大學聲譽排名，由前年10月至去年1月、按166個國家共38,796名學者投票得出，最終有204間大學打入全球200大排名。整體有52間美國院校上榜，其次是英國有20間，中國內地則佔15間，德國以14間緊隨其後。

跟上年度一樣，本港繼續有5間大學上榜。上年度跌出全球50大的港大，由全球第51至60位，再下跌至第61至70位；理大以及上年度上榜的城大，原分別位列全球第126至150位，以及第151至175位，本年度均跌至第176至200位；中文大學及科技大學排名不變，均排第91至100位。

至於全球十大排名大致不變，三甲依舊是美國哈佛大學、美國麻省理工學院（MIT）及美國史丹福大學，英國牛津大學及劍橋大學則繼續排第4及5位；內地清華大學則攀升1位，由上年度第9位升至第8位，超越美國耶魯大學。

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記者：馮琪雅

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