「世界明星隊」送全港市民驚喜禮物　17球星簽名球衣花落誰家？

▲ 李家超在半場時，到更衣室與雙方球員見面。(李家超fb圖片)

闊別已久的賀歲盃於今天下午重返香港大球場，由國際級球星組成的「世界明星隊」與「香港明星隊」作賽，「世界明星隊」包括前歐洲及世界足球先生李華度、「羅馬王子」托迪和「西班牙鐵衛」佩奧爾等，陣容鼎盛。「世界明星隊」最終以七比三取勝，全場共有10個入球，不止賽果有驚喜，特首李家超提到，「世界明星隊」特別向全港市民送上驚喜禮物—一件載有他們17位球星親筆簽名球衣，到底那件簽名球衣花落誰家？

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李家超有到場觀戰及為賽事頒獎，並在半場時到更衣室與雙方球員見面，他今晚在社交平台撰文指，「世界明星隊」最終以七比三取勝，「香港明星隊」表現出色，雖敗猶榮，球賽全場共有10個入球，為今個新春假期畫上一個十全十美的句號。他提到，「世界明星隊」又特別向全港市民送上驚喜禮物—一件載有他們17位球星親筆簽名球衣。

雖然，李家超說那件球衣是送給全港市民的驚喜禮物，但他未有在帖文說清楚，到底那件球衣，會如何處理？

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