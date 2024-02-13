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胡鴻鈞被海關搜出加熱煙蛋　邵氏發聲明澄清及回應：深切反省

娛樂 22:30 2024/02/13

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胡鴻鈞

現年33歲的藝人胡鴻鈞（Hubert）在今日（2月13日）被媒體揭發他在上月底於內地返港時，於九龍高鐵站被海關人員搜出身上及行李有逾百支加熱煙。

胡鴻鈞回覆傳媒稱自己是幫朋友購買，對加熱煙在香港的法律規定認知不多，以為可以帶入香港。他表示會汲取教訓，未來不會再犯。據悉，胡鴻鈞被沒收煙彈及等待收傳票。

胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　Hubert解釋：幫朋友購買

胡鴻鈞

邵氏回應胡鴻鈞事年

對此事件，他所屬的邵氏兄弟國際影業有限公司在今天晚上向媒體作出回應，如下：

就今日有報導指旗下藝人胡鴻鈞，早前在廣州回港被海關搜出加熱煙蛋就此作出必要的澄清及回應：

1.胡鴻鈞在一月底在內地工作完回香港時，因攜有數盒加熱煙蛋，被海關截獲，即場被沒收，待衛生處詳細檢核後法庭會發出傳票，因此並沒有被拘捕及需要保釋的說法

2. 胡鴻鈞對自己作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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