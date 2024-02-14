【香港故宮】故宮展出英國國家美術館珍藏　結合藝術及科學展現名畫細節

▲ （曾耀輝攝）

香港首個英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽正在西九的故宮文化博物館展出，作為亞洲巡迴展第三站，策展人除了展出畫作外，特別加入香港站獨有、結合藝術及科學修復研究，展示名畫在肉眼無法看見的細節，如作品《祈禱的聖母》使用的顏料「群青」，曾是最昂貴的藍色顏料，由開採自阿富汗東北部的半寶石青金石製成，濃郁的色彩而備受推崇。而展覽主題畫《紅衣男孩》，畫家最初下筆是穿上黃衣。

展覽結合藝術及科學元素 為香港站獨有

香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦「從波提切利到梵高︰英國國家美術館珍藏展」展覽，為香港首個英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽。展覽橫跨400多年西方藝術歷史長河，展出由50位歷史上舉足輕重的藝術巨匠所創作藝術品。畫作將在亞洲巡迴展出，作品已先後去過上海及首爾，第三站則來到香港。故宮文化博物館副研究員楊悅庭表示，除了展出畫作外，展覽希望加入香港站獨有的元素。她指，是次展覽結合藝術及科學元素，亦是開館以來首次使用展廳外的長廊作為展覽一部分，展出與科研相關的資訊，有關資料亦是首次對外展出。展覽按主題分為宗教藝術、神話傳說、日常生活、人物肖像、風物景觀及現代時光六個單元。

香港站展覽於最後一部分的教育空間「探索名畫的秘密」，聚焦部分展出名畫的技術分析，介紹英國國家美術館如何透過科學與修復研究，利用顏料分析及X射線螢光掃描等技術，展示畫作下肉眼無法看見的秘密，包括畫作背後的另一幅畫，以及藝術家於畫作上的修改。透如顏料分析方面，使用了「XRF」技術（X-ray fluorescence）測試畫作使用的顏料，其中桑索菲萊托的作品《祈禱的聖母》使用的顏料「群青」，曾是最昂貴的藍色顏料，由開採自阿富汗東北部的半寶石青金石製成，濃郁的色彩而備受推崇；而展覽主題畫湯瑪斯 · 羅蘭士的《紅衣男孩》，畫家最初下筆是穿上黃衣，這些都需要靠顏料分析技術才能發掘。

楊悅庭表示，展覽籌備時間達兩年，而英國國家美術館的科學和修復研究工作在世界首屈一指，加上有很多與其他博物館合作的經驗，整個合作過程十分順利，亦感激館方給予很多創作空間。被問到策展時遇到的困難，楊悅庭指，團隊的成員大部分都不是科學家，策劃展覽前花了很多時間，翻閱多項文獻，指起碼要自己「明咗先」，如有不明白的地方，英國國家美術館的專家亦十分願意解釋和指導團隊。她又指，展覽介紹顏料分析及X射線螢光掃描等技術，當中翻譯及解釋專有名詞花費大量時間，希望觀眾容易明白有關的知識和技術。

設兒童及學生而設的觀賞路線

除了是研究員，楊悅庭亦是一位母親。作為媽媽，她留意到近年不少人開始推行STEAM教育，展覽亦以此為初衷，希望當中的科學元素令大眾，尤其學生了解科學和藝術的結合。展覽設有專門為兒童及學生而設的觀賞路線，「歷險旅程」包括尋寶遊戲、猜謎遊戲，讓年輕觀眾觀察名畫傑作的細節，寓學習於娛樂。楊悅庭表示，藝術對小朋友的成長很重要，希望年輕觀眾能從小學習欣賞畫展，接受藝術的薰陶。

就讀中四的葉同學表示，過往博物館主要展出來自北京故宮博物院的展品，今次欣賞英國國家美術館的畫作，能夠感受西方文化。譚同學選修中史，指以往欣賞中國的展品時能快速連結到展品的歷史背景和故事，今次則要細心聆聽導賞員的講解。就讀中三譚同學則指，展覽加深她對科技的認識，因部分畫作早於十六世紀創作，顏色和原來的已經不一樣，科技則能令觀眾從新認識一幅畫，還原畫作原來的面貌，回顧藝術家創作時希望透過顏色表達的訊息和感情。

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記者：吳穎嵛