【珍惜生命】屯門珺瓏灣27歲情困女尋短　昏迷送院搶救不治

▲ 屯門珺瓏灣27歲情困女尋短，昏迷送院搶救不治。（資料圖片）

屯門有人墮樓。警方今早（14日）4時23分接獲事主朋友報案，指懷疑女事主自殺。警方其後亦接獲管翠路8號恆大·珺瓏灣保安報案，指發現一名女子倒臥在平台，懷疑她從高處墮下。

救援人員接報到場，該名27歲女子昏迷被送往屯門醫院，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信她從上址一冷氣機平台墮下。警方在現場檢獲遺書，相信該名女子為珺瓏灣住戶，懷疑她因感情問題尋短。死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：黃穎津