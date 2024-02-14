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新年利是｜9歲女擁70萬利是錢存款　媽媽代投資教理財：長大後會歸還

育兒資訊 10:10 2024/02/14

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9歲女童擁70萬利是錢存款。

農曆新年小朋友可以開心𢭃利是，而家長處理子女利是錢的做法各有不同。內地浙江杭州一名9歲女童，過去每年的利是錢都由媽媽代為保管，近日媽媽分享已為女兒存下了70萬（人民幣‧下同）利是錢，令不少人相當震驚。

據內地媒體報道，杭州9歲女童小雨，現就讀小學三年級。媽媽劉女士近日在鄰居群組發了一張照片，正在吃年夜飯的小雨身旁，放著一疊厚厚的百元大鈔。原來每逢過節，小雨的爺爺嫲嫲都會封大利是，加上外公外婆及其他親戚的利是，目前小雨的利是存款已高達67萬，加上今年過年收到的3萬元，存款突破70萬。

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從事金融行業的劉女士表示，小雨現時對金錢仍沒有太多概念，所以她會代為保管這筆錢，並把這筆錢分為幾部分，其中60萬用來購買銀行理財產品，其餘則會進行股票投資。

劉女士曬出女兒的壓歲錢。（影片截圖）

雖然家裡經濟條件不錯，但劉女士對於小雨花錢方面還是比較嚴格，孩子要通過自己努力才可以獲得零用錢，例如考試要達標。

劉女士提及，有一次去秋遊，她手機不停收到賬單，回家一問才知小雨請了要好的同學吃雪糕，甚至還給鄰居妹妹買了一個戒指。為了培養女兒的理財意識，劉女士平日只會給予女兒數百元，以免她胡亂花費。

至於這筆利是錢存款，劉女士表示，待小雨升讀大學時，會把部分存款交給她管理，待她開始工作時，就會把整筆錢全額交給她。

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責任編輯：王明芳

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