性感女神丨37歲松岡李那突發性腹痛入院　Linah報平安：I'm OK now

▲ 松岡李那因突發性腹痛入院。

新一年人人都希望身體健康，在大年初二（2月12日），37歲日籍演員松岡李那（Linah）在社交網上提到自己突發性腹痛、噁心，當時身在銅鑼灣的她更是完全不能郁動，最後要急召救護車送院。

網傳87歲謝賢「緊急入院」 陳淑芬上載貼合照闢謠怒斥：居心何在

松岡李那子宮位置有囊腫

現年38歲的日模松岡李那，來港發展一段日子，因曾與林子祥兒子林德信拍拖，以及與「洗米華」周焯華傳緋聞，更疑與Mandy Lieu爭寵而受大眾關注。

可是，她在大年初二於銅鑼灣街上突感不適入院。經檢查後，發現松岡李那子宮位置有4.5厘米囊腫，故醫生建議她住院做全身身體檢查，並指有機會需接受緊急手術。

松岡李那指自己留院一晚後，翌日早上再做檢查時，發現囊腫細了1.5厘米。

因此，她不需要接受緊急手術，並會在返日本時再接受檢查。

她指自己的腹部未有再痛，也感謝不同人的關心。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

最新影片推介：姚焯菲鍾柔美詹天文專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5