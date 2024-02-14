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性感女神丨37歲松岡李那突發性腹痛入院　Linah報平安：I'm OK now

娛樂 10:19 2024/02/14

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熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

松岡李那因突發性腹痛入院。

新一年人人都希望身體健康，在大年初二（2月12日），37歲日籍演員松岡李那（Linah）在社交網上提到自己突發性腹痛、噁心，當時身在銅鑼灣的她更是完全不能郁動，最後要急召救護車送院。

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松岡李那子宮位置有囊腫

現年38歲的日模松岡李那，來港發展一段日子，因曾與林子祥兒子林德信拍拖，以及與「洗米華」周焯華傳緋聞，更疑與Mandy Lieu爭寵而受大眾關注。

可是，她在大年初二於銅鑼灣街上突感不適入院。經檢查後，發現松岡李那子宮位置有4.5厘米囊腫，故醫生建議她住院做全身身體檢查，並指有機會需接受緊急手術。

松岡李那指自己留院一晚後，翌日早上再做檢查時，發現囊腫細了1.5厘米。

因此，她不需要接受緊急手術，並會在返日本時再接受檢查。

她指自己的腹部未有再痛，也感謝不同人的關心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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