  • 21°C
香港時間 : 2024214日 (週三) 10:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情人節2024丨Chubby Hearts首臨香港　巨型漂浮紅心每日快閃【附詳情】

休閒消費 10:19 2024/02/14

分享：

分享：

熱門 胡鴻鈞 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

巨型飄浮紅心

文化體育及旅遊局去年成立的「文化藝術盛事委員會」，今年將舉行連串文化盛事，頭炮登場的「Chubby Hearts Hong Kong」 為頭炮，由委員會資助呈獻，香港設計中心舉辦，引入英國知名設計師 Anya Hindmarch 的巨型設計裝置 Chubby Hearts 在香港展出。

由今日情人節至元宵節期間（2 月 14 日至 24日）在中環皇后像廣場花園，全球首次展出直徑約 12 米的巨型漂浮紅心，以及計劃於港九新界多個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等。

大埔林村許願樹廣場設計圖

每天亦會「快閃」展出直徑約 3 米的飄浮紅心，並與本地創意單位合作，鼓勵遊客和市民在「打卡」之餘，同時深度探索香港各區，展示香港獨特的浪漫和迷人景致，預計可吸引逾 10 萬人次參觀。

Chubby Hearts 於 2018 年在倫敦首次展出時，旨在為城市帶來處處驚喜和趣味，傳遞愛和正能量，曾為全球設計界熱話。今次首度以全新面貌加大漂浮版本來亞洲並落戶香港，展期橫跨中西方情人節，除了加強節日氣氛，吸引旅客「打卡」，亦是一場東西方文化交匯的盛事，顯示香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

巨型飄浮紅心

日期：2月14至24日 

時間：下午1時至晚上9時 

地點：中環皇后像廣場花園

「快閃」飄浮紅心

香港設計中心網站  2月15日起每天7am公布詳情

相關文章

農曆新年2024｜元朗東山古廟元宵廟會　與全港市民同賀佳節
17:49 2024/01/25
農曆新年2024｜元朗東山古廟元宵廟會　與全港市民同賀佳節
農曆新年2024｜5大商場主題打卡裝置一覽　醒獅迎福行運好意頭
17:12 2024/02/05
農曆新年2024｜5大商場主題打卡裝置一覽　醒獅迎福行運好意頭
飲食攻略︱情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力　營養師拆解成分教揀健康之選
今日 10:30
飲食攻略︱情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力　營養師拆解成分教揀健康之選

你可能感興趣

農曆新年2024｜元朗東山古廟元宵廟會　與全港市民同賀佳節
17:49 2024/01/25
農曆新年2024｜元朗東山古廟元宵廟會　與全港市民同賀佳節
農曆新年2024｜5大商場主題打卡裝置一覽　醒獅迎福行運好意頭
17:12 2024/02/05
農曆新年2024｜5大商場主題打卡裝置一覽　醒獅迎福行運好意頭
飲食攻略︱情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力　營養師拆解成分教揀健康之選
今日 10:30
飲食攻略︱情人節送朱古力易致肥？ 比拼5款熱門送禮朱古力　營養師拆解成分教揀健康之選
情人節 元宵節 文娛藝術 文化體育及旅遊局

最高瀏覽

胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　Hubert解釋：幫朋友購買
胡鴻鈞內地返港被搜出逾百支加熱煙　Hubert解釋：幫朋友購買
急症室最長等候時間（02月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月14日 時間04:05）