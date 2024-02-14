情人節2024丨Chubby Hearts首臨香港　巨型漂浮紅心每日快閃【附詳情】

▲ 巨型飄浮紅心

文化體育及旅遊局去年成立的「文化藝術盛事委員會」，今年將舉行連串文化盛事，頭炮登場的「Chubby Hearts Hong Kong」 為頭炮，由委員會資助呈獻，香港設計中心舉辦，引入英國知名設計師 Anya Hindmarch 的巨型設計裝置 Chubby Hearts 在香港展出。

由今日情人節至元宵節期間（2 月 14 日至 24日）在中環皇后像廣場花園，全球首次展出直徑約 12 米的巨型漂浮紅心，以及計劃於港九新界多個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等。

▲ 大埔林村許願樹廣場設計圖

每天亦會「快閃」展出直徑約 3 米的飄浮紅心，並與本地創意單位合作，鼓勵遊客和市民在「打卡」之餘，同時深度探索香港各區，展示香港獨特的浪漫和迷人景致，預計可吸引逾 10 萬人次參觀。

Chubby Hearts 於 2018 年在倫敦首次展出時，旨在為城市帶來處處驚喜和趣味，傳遞愛和正能量，曾為全球設計界熱話。今次首度以全新面貌加大漂浮版本來亞洲並落戶香港，展期橫跨中西方情人節，除了加強節日氣氛，吸引旅客「打卡」，亦是一場東西方文化交匯的盛事，顯示香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

巨型飄浮紅心

日期：2月14至24日

時間：下午1時至晚上9時

地點：中環皇后像廣場花園

「快閃」飄浮紅心

香港設計中心網站 2月15日起每天7am公布詳情