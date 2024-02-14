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億萬駙馬丨伍富橋新年偷食致雙眼紅腫險毀容　Alvin交代康復進度爆老婆「惡行」

娛樂 11:58 2024/02/14

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「億萬駙馬」伍富橋因「偷食」引致雙眼紅腫，陰公豬！

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）愛得甜蜜，他在農曆新年期間就因「偷食」引致雙眼紅腫，並繼續成為老婆的作弄對象！

在昨晚（2月13日），Alvin在IG限時動態交代康復進度！

億萬駙馬丨Shirley為老公度身訂製「愛心飯盒」　伍富橋感恩娶到賢妻：內心好感激佢

伍富橋「偷食」致雙眼紅腫

Alvin在過新年期間偷食芝士蛋糕、蘿蔔致嚴重過敏，Shirley為Alvin拍下雙眼紅腫的相片，並指：「食完急救藥，起碼唞得返氣之後。」

Shirley更要求老公做表情包，「你依家畀一個兇狠嘅眼神我睇吓，哈哈…冇事冇事、你依家畀一個憂怨嘅眼神，哈哈......精神樣呢，咁最後好開心好開心係點樣？」

被太太取笑的Alvin無奈地表示：「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先，有冇良心呀你，我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我？」

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伍富橋報平安

在昨晚（2月13日），Alvin在IG限時動態上載自拍照交代康復進度，他寫道：「多謝大家關心我對_ _ 眼，已經消腫得7788啦。」

Alvin更趁機大爆老婆的「惡行」，「大家估吓我老婆幫我對眼改咗咩名」，並附上一個「黑面」表情符號，似乎都「唔慌好嘢」了！

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開心過情人節

Alvin的康復進度理想，那麼今日應該可與Shirley過一個開心的情人節，未知Alvin、Shirley為對方準備了甚麼呢？

在去年的情人節，Alvin與Shirley就一同快閃清邁！Alvin、Shirley度過婚後首個情人節，Alvin相當落力地冧老婆，玫瑰花束當然少不了，他更搞笑地「呃」老婆，指二人會到大嶼山吃齋菜以慶祝情人節，但其實是前往機場途中。

兩夫妻在清邁所住的不是頂級的酒店、Airbnb，而是兩層高的氣派豪宅，Shirley自己在IG限時動態中寫道：「慶祝情人節嘅方法 就係換個屋企住下」。

另外，Alvin更為太太送上驚喜，帶她到杳無人煙的山頂，一邊嘆著香檳，一邊野餐，配上醉人美景，十分寫意！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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