情人節調查｜逾3成受訪港情侶夫婦無計劃慶祝情人節　男女票選最伏禮物排行榜

▲ 有本港交友約會公司調查發現，今年有逾3成受訪情侶及夫婦未有計劃情人節節目。（iStock圖片）

今日（14日）是情人節，不少人都會趁節日向另一半表達愛意。然而，有本港交友約會公司調查發現，今年有逾3成受訪情侶及夫婦未有計劃情人節節目，亦有2成人表示沒有計劃送情人節禮物。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於今年1月10日至2月1日透過電話、活動講座及網上問卷方式進行調查，訪問了586名香港情侶及夫婦，包括311名女士及275名男士，了解他們在情人節的送禮及消費模式的取向及原因。

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情人節活動

對於如何與心儀對象過情人節，近6成男士及近5成女士稱會行街購物，但有近4成男士及3成女士卻表示，不知道或沒有計劃慶祝情人節。

情人節禮物

至於情人節禮物方面，男士最想向心儀對象送花佔47%，其次是送朱古力/曲奇或數碼電子產品，有22%表示沒有計劃送禮。女士方面，情人節最想向心儀對象贈送衣服鞋履佔47%，其次是數碼電子產品、手錶或珠寶首飾，沒有計劃送禮的有18%。禮物金額方面，有42%男士及34%女士預計會用$1,001至$5,000買禮物，不過有5%男士及15%女士表示不想花錢。

男士最想收到的情人節禮物是數碼電子產品，女士則最想收到手錶或珠寶首飾。至於最不想收到的禮物，7成受訪男士表示最不想收花，62%女士表示，最不想收到公仔/玩具/模型。

最想收到的情人節禮物首三位 (受訪者可選多項)

男士

第一位：數碼電子產品（48%）

第二位：海外旅遊套票（27%）

第三位：DIY手作禮物（22%）

女士

第一位：手錶或珠寶首飾 （45%）

第二位：數碼電子產品（37%）

第三位：手袋（29%）

最不想收到的情人節禮物首三位 (受訪者可選多項)

男士

第一位：花（68%）

第二位：護膚品（35%）

第三位：朱古力/曲奇（23%）

女士

第一位：公仔/玩具/模型 （62%）

第二位：化妝護膚品（41%）

第三位：朱古力/曲奇（28%）

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責任編輯：王明芳