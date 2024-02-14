【呈請清盤】華懋慈善基金公司反對遭呈請清盤　清盤聆訊押後3.20再訊

▲ 清盤聆訊於高等法院進行。（資料圖片）

華懋慈善基金有限公司早前遭商人林義雄入稟高等法院呈請清盤，清盤聆訊今(14日)於高等法院進行。呈請人申請押後清盤聆訊，華懋慈善基金有限公司一方表示不反對押後申請，並表明反對呈請清盤；聆案官將清盤聆訊押後至3月20日再訊。

呈請人林義雄，被呈請清盤的為華懋慈善基金有限公司。呈請一方申請押後清盤聆訊4至5星期，被呈請清盤公司一不反對押後，並表明將反對遭呈請清盤。聆案官遂將清盤聆訊押後至3月20日早上再訊，續由聆案官處理。

資料顯示，華懋慈善基金有限公司早年就華懋集團主席龔如心遺產，與商人陳振聰展開訴訟，其間被指曾向商人林義雄借貸4,285萬，商人遂入稟向基金追討欠款，案件早前經審訊後，商人被裁定勝訴。基金須向商人歸還本金4,285萬，是次呈請清盤未知與案件是否有關。

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記者：林育慧