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器官移植︱日本首誕生「器官移植用」基因改造豬　腎肝衰竭患者將受惠　料最快明年人體測試

健康資訊 12:18 2024/02/14

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器官衰竭患者在資源嚴重不足的情況下，往往需要漫長時間等待。不過，近日日本有初創公司卻為患者帶來喜訊，指通過美國技術，成功複製出3隻基因改造豬，並有望將牠們的器官移植至人體，有關臨床實驗預計明年秋季進行。

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綜合日媒報道，日本明治大學旗下的新創企業「PorMedTec」研究團隊表示，自去年9月與美國公司合作，將基因改造的細胞核注入卵子後再植入母豬子宮，3隻小豬成功於本月11日出世，亦是日本首次成功複製培育出基因改造動物。團隊表示，基因改造豬的細胞有10處基因被改變，相信可使器官移植時大大減少排斥反應。

研究團隊透露，未來將會增加器官移植作用的小豬數量，並有望今年內將豬器官移植到猴子身上試驗，最快明年秋天將以急性腎衰竭、急性肝衰竭患者做為臨床研究對象，並以此為目標。

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相關研究團隊曾發表論文，指出將基因改造小豬的腎臟移植給猴子，該猴子最長可以再繼續存活2年。上個月更將小豬的肝臟，透過管子（Tube）與人類腦死患者連接，結果顯示可讓該腦死患者血液循環3天，目前美國正朝臨床實驗的方向全力做準備。

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